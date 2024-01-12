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Haberler Ekonomi SSK ve Bağkur emeklisine ek zam olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağkur emeklisine ek zam olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin maaş zam oranları da belli olmuştu. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı 37,57'de kalınca beklentiler de oluştu. Peki emekli maaşında iyileştirme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

AA
SSK ve Bağkur emeklisine ek zam olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmasını tamamladı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

SSK ve Bağkur emeklisine ek zam olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

SSK ve Bağkur emeklisine ek zam olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

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