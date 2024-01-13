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Haberler Ekonomi Çiğli Tramvayı teste çıkıyor

Çiğli Tramvayı teste çıkıyor

HABER MERKEZİ
Çiğli Tramvayı teste çıkıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi sona yaklaşan Çiğli Tramvayı'nda test sürüşlerine başlıyor. Çalışmalar kapsamında hatta verilecek elektrik nedeniyle uyarı yapıldı. 15 Ocak Pazartesi günü, direklerde asılı duran havai hatlara (tellere) elektrik enerjisi verilecek. Belediye yetkilileri enerji verilecek hatta yüksek voltajda elektrik olacağından can ve mal kaybı yaşamaması için elektrik hatlarına yaklaşılmaması ve herhangi bir nesne aracılığıyla temas edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Elektrik verilen hatta test sürüşleri başlayacağı için 15 Ocak 2024 günü Çiğli İZBAN İstasyonu yanında kalan Semra Aksu Caddesi'nde araç parkının yapılmaması konusunda da hatırlatma yapıldı.
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