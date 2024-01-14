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Haberler Ekonomi 10 bin kişiye enerji verimliliği eğitimi

10 bin kişiye enerji verimliliği eğitimi

HABER MERKEZİ
10 bin kişiye enerji verimliliği eğitimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Bilal Düzgün, 2009'dan bu yana Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi'nde 10 bin kişiye enerji yöneticiliği eğitimi verildiğini söyledi. Düzgün, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, 2007'de yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını ifade etti. Enerji yöneticisi, etüt proje, ölçme ve doğrulama gibi üç eğitim programıyla birlikte dört haftalık bir süre sonunda adayların bütün süreçleri tecrübe ettiğini dile getiren Düzgün, eğitim süresinin teorik ve pratik aşamalardan oluştuğunu belirtti. Bilal Düzgün, eğitimin etüt proje eğitimlerinin geldiğini söyledi.
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