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Haberler Ekonomi Manisa’nın tarım ihracatı 56 ili geçti

Manisa’nın tarım ihracatı 56 ili geçti

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’nın tarım ihracatı 56 ili geçti
Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa'da tarım alanda elde edilen ihracat yüzleri güldürüyor. 2023 yılında 5 milyar 560 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların ihracat rekorunu kıran Manisa'da tarım alanındaki sektörler 900 milyon dolarlık ihracatla destek oldu. Manisa'nın tarım ihracatı 56 ilin toplam ihracatından daha fazla gerçekleşti. Manisa'dan Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, kuru meyve ve, meyve sebze mamulleri sektörü, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, süs bitkileri sektörü, yaş meyve sebze sektörü, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde 2023 yılında 900 milyon dolarlık döviz kazandırıldı.
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