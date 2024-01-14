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Muğla’da su ürünleri ihracatı hızla artıyor

OSMAN AKÇA
Muğla’da su ürünleri ihracatı hızla artıyor
Su ürünleri ihracatı gerçekleştirilen Muğla'da, yapılan üretim Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerine ihraç ediliyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç, sektörde gelir artışı ve üretimdeki artışın önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da geçen yıl 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor. Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balık iç pazarın yanı sıra ihracata da gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç, su ürünleri yetiştiriciliği alanında hem büyümeye hem de kendilerini geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
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