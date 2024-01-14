Serbest meslek çalışanları mutlaka sözleşme yapmalı

Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, freelance yani serbest meslek çalışma yönteminin hukuki boyutlarını değerlendirdi. Freelance çalışmanın hızla yaygınlaştığını belirten Şimşek, "Günümüzde freelance çalışmaların önemli bir kısmı kayıt dışı ekonomi içinde kaldığı için devletin vergi gelirlerinde büyük kayıplara yol açıyor. Ayrıca evde çalışma kayıtlı işyerleri için haksız rekabet oluşturuyor. Freelance çalışan kişiler mağdur olmamak için mutlaka işverenle bir sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşme çalışanın haklarını korumak için gereklidir ve işveren ve çalışan arasında hukuki sorun olduğu zaman sözleşme sayesinde problem hızla çözülür" dedi.