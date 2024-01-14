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Haberler Ekonomi Serbest meslek çalışanları mutlaka sözleşme yapmalı

Serbest meslek çalışanları mutlaka sözleşme yapmalı

HABER MERKEZİ
Serbest meslek çalışanları mutlaka sözleşme yapmalı
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, freelance yani serbest meslek çalışma yönteminin hukuki boyutlarını değerlendirdi. Freelance çalışmanın hızla yaygınlaştığını belirten Şimşek, "Günümüzde freelance çalışmaların önemli bir kısmı kayıt dışı ekonomi içinde kaldığı için devletin vergi gelirlerinde büyük kayıplara yol açıyor. Ayrıca evde çalışma kayıtlı işyerleri için haksız rekabet oluşturuyor. Freelance çalışan kişiler mağdur olmamak için mutlaka işverenle bir sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşme çalışanın haklarını korumak için gereklidir ve işveren ve çalışan arasında hukuki sorun olduğu zaman sözleşme sayesinde problem hızla çözülür" dedi.
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