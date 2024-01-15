Denizlili sanayiciler fuardan umutlu döndü

DENİZLİ Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya'daki Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'nda, firmaların stantlarını ziyaret etti. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ile, fuardaki Denizlili ve Türk katılımcılarla görüşüp sektör ve fuar hakkındaki görüşlerini aldı. Uğur Erdoğan, "İlimizdeki tekstil sektörünün temsilcileri, stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçileriyle kurdukları iyi iletişimle takdir görmüş ve kalitelerini ortaya koymuş, rakiplerine fark atmışlardır" dedi.