Emeklinin refah payı Kabine’de netleşecek

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.

FARKLI ORANLAR MEVCUT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT'nin maliyeti, enflasyonla mücadele ve bütçe dengelerini dikkate alan farklı oranlar ortaya koydu.

KARARA BAĞLANACAK

Cevdet Yılmaz, Bakan Vedat Işıkhan ve Mehmet Şimşek, Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ- Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından sonuçlandırılacak çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir.

17 OCAK'A YETİŞMİYOR

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ- Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.