Evlat edinen kadınlara erken emeklilik fırsatı

HÜKÜMET, 85 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirirken evlat edinen kadınlara üç çocuğa kadar borçlanma imkânıyla emeklilik kapısı açıyor. İki yaşını geçmemiş bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte ya da tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Evlat edinen kadın sigortalılar 3 çocuk için borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabilir. Sadece SSK'lı kadınlar değil, aynı zamanda Bağ - Kur ve Emekli Sandığı'na tabi kadın çalışanlar da bu kapsamda borçlanma yapabilir. Bebeği doğar doğmaz evlat edindiyse 2 yılın tamamı için borçlanma yapabilecek. Bu yıl için tek çocuk için borçlanma tutarı 153 bin 619 lira olup, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu olan kamu çalışanlarına da her bir çocuk için aile yardımı veriliyor.