Rüzgar enerjisi için yeni üretim merkezi Çandarlı

Türkiye'nin temiz enerji kaynakları arasında en yüksek derecede potansiyel sunan Denizüstü Rüzgâr Enerjisi'nde (DRES) sanayi envanteri çalışması tamamlanarak ilk kez İzmir'de enerji sektörü ve kamuoyu ile paylaşıldı. "Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri Tanıtım Toplantısı"na sektördeki firmalar yoğun katılım gösterdi.

'HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK'

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Türkiye'nin enerji yoksulu bir ülke değil, enerjiyi üretme yoksulu bir ülke olduğuna" dikkat çekerek, rüzgâr enerjisinde 26 yılda çok önemli başarıların elde edildiğini belirtti.

İzmir'in karasal rüzgâr enerjisinde elde ettiği liderliği denizüstü rüzgâr enerjisi santralleri ile daha da ileri taşıması gerektiğini kaydeden Vali Elban, "Hiçbir eksiğimiz yok. Çandarlı Limanı bölgesinin Denizüstü RES'lerin ekipman üretiminde kullanılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ciddi bir çalışma içindeyiz. Paydaşlarımızın da bu yönde çok ciddi arzuları var. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde Bakanlığı'mızın koymuş olduğu hedeflere daha hızlı ulaşmak için ciddi bir ivme yakalayacağız. Bunu başarırsak hem üretim hem Ar-Ge hem de ihracat geliri açısından sayılı ülkeden birisi oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.