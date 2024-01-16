2024 Yatırım Programı Resmi Gazete’de

2024 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, dün akşam Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi. Programda en yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile eğitim sektörüne ayrıldı. Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik projelere 510 milyar lira ayrılırken, bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28'inin eğitim, yüzde 23'ünün sağlık için kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca üniversitelere bu yıl yüzde 109 artışla 35,5 milyar lira yatırım ödenek tahsisi yapıldı.

DOĞALGAZ VE PETROLE ÖDENEK

Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gazın üretilmesine ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne 46 milyar lira ödenek tahsis edildi. Enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması amacıyla yürütülen diğer doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri için ise 53.8 milyar ödenek ayrıldı.