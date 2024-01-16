Asgari ücret desteği 700 liraya çıkacak

AK Parti, asgari ücret desteğinin artırılmasını, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresinin uzatılmasını içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

1 MART'TA YÜRÜRLÜKTE

Yapılan düzenlemelerle, kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.