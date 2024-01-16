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Haberler Ekonomi Ayasofya’ya yabancı turist girişi 25 euro

Ayasofya’ya yabancı turist girişi 25 euro

HABER MERKEZİ
Ayasofya’ya yabancı turist girişi 25 euro
AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme 15 Ocak itibarıyla başladı. Tarihi camiyi kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turist için giriş ücreti 25 Euro oldu. Sabah saatlerinden itibaren yabancı turistler bilet gişeleri önünde yoğunluk oluştururken, düzenleme camiyi ibadet amacıyla ziyaret eden Türk vatandaşlarını ise kapsamayacak. Gişelerde turistlere, biletin yanı sıra kulaklık ve eşarp da satılıyor. Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.
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