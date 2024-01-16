Aydın’a 5 milyar 910 milyon lira yatırım ve destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son yıllarda Aydın'da 29 bin 830 kilometre elektrik dağıtım hattı, bin 530 kilometre doğal gaz dağıtım hattı çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan elektrik sektörüne 5,5 milyar lira elektrik sektörü yatırımının yanı sıra 347,7 milyon lira da petrol ve doğal gaz sektörü yatırımı yapıldı.