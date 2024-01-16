  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’a 5 milyar 910 milyon lira yatırım ve destek

Aydın’a 5 milyar 910 milyon lira yatırım ve destek

İHSAN KARATAŞ
Aydın’a 5 milyar 910 milyon lira yatırım ve destek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son yıllarda Aydın'da 29 bin 830 kilometre elektrik dağıtım hattı, bin 530 kilometre doğal gaz dağıtım hattı çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan elektrik sektörüne 5,5 milyar lira elektrik sektörü yatırımının yanı sıra 347,7 milyon lira da petrol ve doğal gaz sektörü yatırımı yapıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA