Dilekçesini 1 Ocak’ta verene de ek zam

İşçi, esnaf, çiftçiye verilecek ek zamdan geçen yıl aylık bağlanan EYT'lilerin tamamı ve emeklilik dilekçesini 1 Ocak itibariyle verenler de yararlanacak. Bu yıl içinde emekliliğe hak kazanan bütün SSK, Bağ-Kur'lulara ocak ayında yapılacak zamların tamamı yatacak. Kök aylıklar ilave zam sonrası açıklanacak. Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine oluşacak 5.4 puanlık fark oluşacak. Bu tablo dikkate alınarak işçi, çiftçi emeklerine yüzde 37.57 olan enflasyon farkına 4.5-5 puanlık refah payı eklenmesi planlanıyor. Bakanlıkların ortaya koyduğu bu tabloya karşın refah payında nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. İşçi, esnaf, çiftçiye verilecek refah payından 2023 yılında emekli olan bütün vatandaşlar yararlanacak.

25-28 OCAK'TA YATACAK

EYT kapsamında emekli olan 2 milyon emekliyle birlikte 1 Ocak itibariyle emeklilik dilekçesi verenlere de ek zam yatacak. Emeklilik dilekçesi vermek için refah payına ilişkin yasal düzenlemeyi beklemeye gerek bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ- Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından sonuçlandırılacak çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak.