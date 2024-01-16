Fırtına sona erdi balık fiyatları düştü

Ege Denizi'nde yaşanan ve balık avcılığını vuran fırtına, etkisini yitirdi. Fırtına sonrası havanın soğuması ile balık çeşitlenip, bollaştı. Sardalya ve hamsinin kilosu 70, palamut 60 liradan satışa sunulurken, çipuranın kilosu 250 liradan başlayan fiyatlar ile tezgahta yerini aldı. Hamsi ise en çok ilgi gören balık oldu. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, bolluğun tezgahlara da yansıdığını ifade etti.

HAMSİ BOLLUĞU VAR

Her yıl ocak ayında fırtına nedeniyle balıkçılığın sekteye uğrayabildiğini ancak kısa süreli yaşanan bu durumun balık çeşitliliğini azaltmadığını söyleyen Çakan, "İklim şartları çok değişti. Bir gün lodos eserken bir gün poyraza dönebiliyor. Ancak bu durum rüzgarın etkisi geçince bitiyor. Çok ciddi bir hamsi bolluğu yaşandı. Havaların soğuması balıkların bir araya toplanmasını sağladığı için balık avcılığı rahat yapılabiliyor. Balıkların azalması gibi bir durum yok. Hava şartları normale döndüğü her gün, balıkçılık artıyor. Şu an halk en uygun fiyatlı balığı yiyor. İnsanlar daha çok balık tüketebilir. Hamside de en bol dönemini yaşadık. İşlerimizin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

ORTALAMA KİLO 70 TL

İzmir'in önemli balık satış noktalarından Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Cebrail Bekiroğlu, çeşitlilik açısından verimli bir sezon geçirdiklerini belirtip, "Vatandaşlar en çok sardalya, hamsi, istavrit, palamut gibi çeşitleri tercih ediyor. Sezonu olduğu için bu balık çeşitlerinde bolluk yaşanıyor. Bu balıkların kilosu ortalama 70 TL. Genel olarak da balığın fiyatı, kırmızı et ya da tavuk etine göre daha uygun. Bu sezonda vatandaşlara bol bol balık tüketmelerini tavsiye ederi" dedi. Balıkçı Hasan Öztem havaların soğuk olmasının balıkların daha çok yağlanmasını ve lezzetli olmasını sağladığını belirterek, sezonun iyi gittiğini belirtti.

MEHMET ŞAHİN ÇAKAN GÜVEN TAZELEDİ

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği 16. Genel Kurulu, dün dernek merkezinde eski başkanlardan Tuncay Kurt'un kurultay başkanlığında gerçekleştirdi.Balıkçılık sektörünün en önemli temsilcisi olan derneğin yeni yönetiminde balık halindeki işletmecilerin dışında bir de kadın üye yer aldı. Yeni yönetim kurulu, Başkan Mehmet Şahin Çakan, Cengiz Akbalık (Başkan Yardımcısı), Hüseyin Öztürk, Deniz Olataş ve Turgay Sunturlu'dan oluştu. Yedek yönetim kurulunda ise Nihat İnce, Nurettin Doğan, Kahraman Heperdoğan, Kaya Totik, Cemal Filiz yer aldı.