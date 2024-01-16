İzmir Aşçılar Derneği yeniden Bucak’ı seçti

İzmir Aşçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Turgay Bucak yeniden başkan seçildi. Derneğin 10.Olağan Genel Kurulu Alsancak Beyond Otel'de gerçekleştirdi. 2006 yılında kurulan derneğin iki dönemdir başkanlığı sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Bucak seçime tek aday olarak girdi. Tüm üyelerinin oyları ile güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Bucak, İzmir Aşçılar Derneği olarak çeşitli bakanlıkların yanı sıra İzmir'deki üniversiteler ve meslek okulları ile protokoller yapıldığı ve pek çok projeye imza attıklarını belirtti.