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Haberler Ekonomi İzmir’den İspanya’ya 807 milyon dolar ihracat

İzmir’den İspanya’ya 807 milyon dolar ihracat

HABER MERKEZİ
İzmir’den İspanya’ya 807 milyon dolar ihracat
Türkiye, geçen yıl 9,3 milyar dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu ülkeye en fazla ihracatı 2,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi yaptı. Türkiye, bu kapsamda ana pazarı Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkelerinden İspanya'ya ihracatını da artırıyor. İkili ticarette atağa kalkan Türkiye ve İspanya, söz sahibi oldukları sektörlerdeki fırsatları değerlendiriyor. Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 395 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 2 milyon 784 bin dolarla tütün, 2 milyon 875 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 9 milyon 50 bin dolarla yaş meyve sebze, 9 milyon 210 bin dolarla halı sektörü oldu. İller bazında bakıldığında İspanya'ya en fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti. Ülkeye, İzmir'den 807 milyon 775 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirildiği açıklandı.
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