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Haberler Ekonomi SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. 22 Ocak itibarıyla başlayacak olan başvurularda son başvuru tarihi ise 1 Şubat olarak belirtildi. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için şartları neler? Başvuru nereden nasıl yapılır? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım ekranı ve şartları...

HABER MERKEZİ
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 600 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını ve başvuruların nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c'deki yaş şartı uygulanacaktır (2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil), uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
ı. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
a. Başvurular, 22 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
b. Başvurular; 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayıp, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00'te sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.
c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belge yüklemesi gereken adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; (1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.) (2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-19, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-20), (3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını, okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.
ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
d. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e. Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır. f. Adaylardan başvuru ücreti talep edilmemektedir

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 23 Şubat 2024 tarihinden sonra ilan edilecektir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

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