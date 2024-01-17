Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

ŞUBAT'TA 7 BİN 608 TL

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında artırılarak, hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL olarak yatırılacak.