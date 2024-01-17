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Haberler Ekonomi GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. 29 Aralık tarihinde başlayan başvurular 8 Ocak tarihinde sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik çalışanı personel alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden sorgulanır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapanlar tarafından araştırılıyor. 8 Ocak tarihinde sona eren başvuruların ardından sonuç açıklama tarihi en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024, yılında bünyesinde istihdam etmek üzere 1071 gençlik çalışanı alacak.

GSB henüz personel alımı sonuçlarının tarihini duyurmadı. Sonuçların en geç Şubat ayına kadar açıklanması bekleniyor.

GENÇLİK ÇALIŞANI NEDİR?
Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; Gençlik liderleri ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlar kapsamında göreve başlayan, gençlik çalışma ve faaliyetlerinde bulunan ve koordinasyonu sağlayan kişileri ifade eder.

GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

GSB PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

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