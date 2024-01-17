İzmir’in ulaşımına yatırım yağmuru

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 yılı Yatırım Programı kapsamında İzmir'e ayrılacak yatırım tutarları belli oldu. Toplam 29 projenin yer aldığı yatırım programına göre hükümet tarafından yapılacak yatırımlar için İzmir'e toplam 14 milyar 504 milyon 926 bin 474 TL'lik kaynak aktarıldı. 8 proje için ise sadece bin TL ayrılması dikkat çekti. 2024 Yılı Yatırım Programının kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri yer aldı.

İZMİR'E HIZLI TREN

2024 yılında Türkiye'de kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 799 projeye toplam 1 katrilyon 6 milyar 903 milyon 731 bin TL ödenek tahsis edildi. Yayımlanan kararla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İzmir'deki projeleri için ayırdığı bütçeler de belli oldu. Ankara- Polatlı- Afyonkarahisar- Uşak-Manisa- İzmir Hızlı Treni Altyapı çalışmaları için 6 milyar 065 milyon TL ayrılırken, Liman yaklaşım kanalının taranması için bin TL olmak üzere 29 yatırıma 14 milyar 504 milyon 926 bin 474 TL ayrıldı.