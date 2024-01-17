Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

2024 MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? sorusu merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.

MEMUR MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?

Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekilebiliyor.

Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.