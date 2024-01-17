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Haberler Ekonomi Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

Son dakika haberleri... Memur maaş farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla memurlar maaşlarını almaya başladı. Kamu çalışanları maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını araştırıyor. Peki maaş farkı nedir? Maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı yattı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

Son 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte 2024 memur maaş zam oranı da % 49,25 oldu. Maaşlarını ayın 15'inde alan memurlar maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını araştırıyor. Peki memur maaş farkları ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farklarının tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

2024 MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? sorusu merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.

MEMUR MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekilebiliyor.

Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Toplu sözleşmeye göre memurlar 2024 yılının ilk 6 ayında toplam %15 zammı hak etmişti. Enflasyon farkı ile memurlara yapılacak toplam zam oranı %49.25 oldu. En düşük memur maaşı ise ortalama 33 bin lira seviyesine dayandı. Memur maaşları kıdeme ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 memur maaş farkı yattı mı?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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