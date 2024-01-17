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Haberler Ekonomi Özel okullara fahiş fiyat engeli

Özel okullara fahiş fiyat engeli

HABER MERKEZİ
Özel okullara fahiş fiyat engeli
Özel okul zam oranları Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği formülü aşamayacak. MEB, velilerin özel okul ücretleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ücretler Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği baz alınarak oluşturulacak. Özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti netleştirilirken geçen senenin kayıt sözleşmesinde bulunan ücret üzerine ÜFE artı TÜFE'nin toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla özel okul ücret oranları belirlenecek. 1,5 ve 9. sınıflardaki fiyat ise veli ile okul arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca tespit edilecek.
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