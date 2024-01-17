‘Yenilenebilir enerjide izni Bakanlık vermeli’

Yeni yatırımlar konusunda her zaman çok iştahlı olan Türk şirketlerinin yenilenebilir enerjide yapmak istediği yatırımların önünün açılması ve Türkiye'nin bu alanda çok daha hızlı yol alması gerektiğini söyleyen Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yatırımlar için öncelikle değişen ekonomik koşullara uygun olarak uygun finansman imkânlarına erişimin sağlanması gerektiğini, Türkiye'nin 2035 ve 2053 ulusal enerji planlamasının da bunu zorunlu kıldığını kaydetti. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Özkök, yenilenebilir enerji yatırımlarının 'sermaye yoğun' yatırımlar olduğunu ifade ederek, "Bu yatırımlar doğrudan ülke ekonomisine kazanç sağlayan ve enflasyonla mücadelede doğrudan katkı yapan yatırımlardır. Bu nedenle ABD'deki gibi enflasyonla mücadele yasası çıkartılıp, bu yasa çerçevesine yatırımların vergi indirimi, krediye ulaşımda kolaylık gibi konularda desteklenmeli dedi.