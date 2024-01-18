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Haberler Ekonomi Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek başvuru ekranı...

Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek başvuru ekranı...

Sosyal destek ödemelerinden olan doğalgaz tüketim desteğinden faydalanmak isteyenler başvuruların nereden yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırıyor. 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan doğalgaz tüketim desteğinde rakam yükseldi. Peki doğalgaz tüketim desteği başvurusu nereden yapılır? Başvuru için şartlar neler? Sosyal destek ödemesinden kimler faydalanabilir? İşte doğalgaz tüketim desteği başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek başvuru ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal desteklerden olan doğalgaz tüketim desteğinden faydalanma şartları merak ediliyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceği gibi SYD vakıfları aracılığıyla da destek başvurusunda bulunmak mümkün. Peki doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için şartlar neler? İşte detaylar...

Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek başvuru ekranı...

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL OLUR?

3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır.

e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir.

Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir.

Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek başvuru ekranı...

BAŞVURU İÇİN NE GEREKLİ?
•Kimlik Belgesi

•Resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.

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