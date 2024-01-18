Emeklinin kök aylık hesabı değişti

Emekli aylıklarına yapılan zam, kök maaşları da etkilemiş oldu. E-devlet üzerinden emekli aylık bilgisi bölümünde yer alan "aylık tutar" kök maaşı, "ek ödeme tutarı" da yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 EK 19 Miktarı" da aylığı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor.

ZAM ORANI EŞİTLENİYOR

Önümüzdeki hafta hesaplara yatacak olan zamlı aylık hesaplanırken önce kök aylığa zam uygulanıyor ardından yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Örneğin, kök maaşı 8 bin 500 lira olan emeklinin aylığı yüzde 42.6'lık artışla 12 bin 121 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 12 bin 606 lira, kök aylığı 10 bin lira olan yüzde 42.6 artışla 14 bin 260 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 14 bin 830 lira alacak. Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkı birbirine yakın olacak. Böylece yıl bazında yapılan zam oranı eşitlenmiş olacak. Örneğin Ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 24 çıkarsa, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 24 (Yıl bazında yüzde 76.79), emekli memurun da yüzde 18.61 (Yüzde 77.02) artacak.

ENFLASYON KADAR

SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alıyor. Yasal düzenlemeden önce aylıklarını yüzde 37.57 oranındaki enflasyon zammı ile alanlara 5 puanlık fark ek olarak yatacak. Yasal düzenleme yapıldığında aylığını almayanlar ise refah payıyla birlikte yüzde 42.6'lık zammını alacak. Temmuz ayında ise, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranında artacak. Emekli Sandığı emeklileri ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerindeki enflasyon farkına temmuz ayındaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ilave edilecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 36'lık enflasyon tahminine göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 24 çıkması durumunda işçi, esnaf, çiftçi aylıkları yüzde 24 artarken, Emekli Sandığı emeklileri yüzde 18.61 artacak. Bu durumda memur emeklilerinin yıllık toplam aylık zammı 77.2, işçi, esnafın yüzde 76.79 olacak. Böylece Temmuz ayında bütün emeklilerin aylıkları eşitlenecek.

AYLIKLAR NE KADAR OLACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 42.6 artışla 10 bin 860 liraya çıktı. SSK (2000 sonrası) 4 bin 723 lira olan kök aylık 6 bin 735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 9 bin 722 liraya, Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 7 bin 729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.