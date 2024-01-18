İnternetten alışverişte fenomen manipülasyonu

Ticaret Bakanlığı'nın Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu'na göre, 10 tüketiciden 4'ü en az bir kez farkına varmadan yüksek fiyatla ürün satın alırken, 3 dijital tüketiciden 1'i ise başlangıçta belirtilen mal ya da hizmet fiyatının alışverişin son aşamasında yükselmesi durumu ile karşılaşıyor.

YÜZDE 25,4'Ü MAĞDUR

Araştırmaya katılanların yüzde 48'inin yüksek düzeyde dijital mecra kullandığı ve internet kullanan her 10 kişiden 4'ünün bir mal ya da hizmet satın alma aşamasında internet reklamlarından etkilendiği görüldü. Raporda, neredeyse her iki kişiden biri sosyal medya alışverişlerinde mağduriyet yaşarken, yaşanılan mağduriyet kaynaklarında yanıltıcı reklamların yanı sıra ünlü veya influencer (fenomen) yönlendirmesine bağlı mağduriyet oranının yüzde 25,4 olması dikkati çekti. Sosyal medyadan alışveriş yapan 4 dijital tüketiciden 1'i internet fenomenlerinin paylaşımlarından etkilenirken, 4'te 1'i ise bu paylaşımlardan etkilenerek ürün satın alıyor.