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KOSGEB geçtiğimiz yıl 18 milyar lira destek verdi

HABER MERKEZİ
KOSGEB geçtiğimiz yıl 18 milyar lira destek verdi
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in 2023'te 107 bin KOBİ'ye 18 milyar lira destek verdiğini belirterek "Bunun 12,8 milyar lirası son iki ay, kasım ve aralık ayında deprem bölgesinde afetzede KOBİ'lerimize verdiğimiz destek" dedi. İbrahimcioğlu, "Verdiğimiz desteklerin yüzde 53'ü imalat sanayisine gitmiş. Orta Vadeli Program'da 2028 sonuna kadar bunun yüzde 78'e çıkarılması KOSGEB'e hedef olarak yazıldı. Bütün yeni stratejik planımızı da buna göre hazırladık" ifadelerini kullandı.
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