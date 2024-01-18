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Haberler Ekonomi “Yumurta fiyatlarını aracılar artırıyor”

Yumurta fiyatlarını aracılar artırıyor”

İHSAN KARATAŞ
“Yumurta fiyatlarını aracılar artırıyor”
Yurt genelinde yumurta fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından gözlerin çevrildiği ve yumurta borsasının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki tavukçular, fiyat artışından aracıları sorumlu tuttu. Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurahman Kare, ilçedeki yumurtanın büyüklük ve kalitesine göre 2 TL 10 kuruş ile 2 TL 75 kuruştan satıldığını kaydetti. Kare, "Biz kooperatif yani üreticiler olarak fiyatları geri çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür yumurtanın tane fiyatı en yüksek 2,75 kuruştan satılıyor. 30'luk koli fiyatı ise en yüksek 82,50 kuruştan satılıyor. Büyük şehirlerde yumurtanın yüksek fiyattan satılmasının nedeni ise üreticiler değil aracılar, kısacası birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de parayı yine aracılar yani ikinci, üçüncü şahıslar kazanıyor" diye konuştu.
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