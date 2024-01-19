Aydın Şehir Hastanesi için geri sayım başladı

Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu ve altyapı çalışmaları masaya yatırıldı. Efeler'de 140 bin metrekare alanda Aydın Şehir Hastanesinin inşaatı devam ederken Vali Yakup Canbolat, hastanenin yolu, alt yapısı ve diğer hizmet çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında ilgili kurum müdürlerinden brifing aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili sunumunda Revize İmar Planları doğrultusuna hastane yolu ve sanat yapılarının yapımına başlandığını, temiz ve atık su, kanalizasyon şebeke hatları, sulama kanalları, elektrik enerji nakil hatları, internet ve telefon şebeke hatları ve doğal gaz arzı için çalışmalarında tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Vali Canbolat, Aydın'ın modern bir hastaneye kavuşacağını ifade etti.