Hem çalışana hem de işverene destek

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Milletvekili Resul Kurt, yasa teklifine ilişkin sunum yaparken düzenlemelere ilişkin etki analizi de paylaşıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Teklifle ilave istihdamın sağlanması, özel politika gerektiren kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan teşvik uygulamasından 650 bin kişi yararlanıyor. Teşvikten yararlananların yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. İstihdam teşviki 31 Aralık 2025 yılına kadar sürecek, uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılması için de Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Asgari ücret desteğinin (2016 yılından bu yana uygulanıyor) yıllık maliyeti yaklaşık 56.5 milyar lira olarak hesaplandığı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kısa çalışma olarak ödenen süreler sonraki işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden düşülecek. Düzenleme ile eski hak sahiplikleri kısa çalışma ödeneği almak için engel teşkil etmeyecek. Bu sayede uygulamanın etkinliği arttırılacak. Bu kapsamda yapılan düzenlemenin maliyetinin bu yıl için 5.8 milyon liraya ulaşması öngörülüyor. Yapılan düzenlemeyle ocakaralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. Bu durumda asgari ücret desteğinin yıllık maliyetinin yaklaşık 56.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. 2016 yılından bu yana verilen asgari ücret desteğinin 700 liraya yükseltilmesiyle bu kapsamda bugüne kadar verilen destek 85.4 milyar liraya ulaşacak. Geçen yıl verilen asgari ücret desteği tutarı da yaklaşık 34 milyar lira hesaplanıyor.