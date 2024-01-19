İhracatçılara koruma kalkanı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üreticileri ve ihracatçıları destekleyici etkin savunma politikası araçlarını ve bu doğrultuda güncelledikleri ithalat rejimini bu yıl da aktif şekilde kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Bolat, 2023'te Türkiye'nin ithalatının 2022'ye kıyasla yüzde 1 azalarak 361,8 milyar dolar olduğunu anımsattı. Aynı dönemde dış ticaret açığının da yüzde 3,2 gerilediğini belirten Bolat, geçen yılın ağustos ayından itibaren dış ticaret politikasında aldıkları tedbirlerin etkileriyle beraber, ithalatın yıllık bazda azalış trendine girdiğini ifade etti. Bolat, proaktif ithalat tedbirleri ve etkin savunma araçlarıyla 197 tedbiri yürürlüğe koyduklarını, 52 soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi. Bakanlığın çeşitli sektörlerdeki firmaları haksız rekabet ve zarardan korumak amacıyla ithalata yönelik 161 anti-damping, 11 koruma önlemi ve 77 önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmayı sonuçlandırdığını ifade etti.