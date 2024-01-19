Rus doğal gazı dünyaya Türkiye üzerinden satılacak

Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olmaya hazırlanıyor. Bu yıl Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezinin detaylarını görüşmek için BOTAŞ heyeti, bu hafta St. Petersburg'a giderek Gazprom yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek. BOTAŞ, heyeti yapacağı ziyarette Trakya'ya kurulması planlanan gaz merkezinin teknik detaylarını Gazprom yetkilileri ile görüşecek.