Uçak: İhracat hedefimiz 1 milyar 450 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Alsancak'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Uçak, geçen yıl ihracatta 2022'ye göre yüzde 7'lik artış elde ettiklerini belirterek, bu yıl da hedefi yüksek tutmak istediklerini belirtti. Yönetim olarak 2018 yılında göreve geldiklerini, 2017 yılı sonunda 740 milyon dolar olan ihracatı 2023 yılının sonunda yaklaşık 2 kat arttırdıklarını ifade eden Hayrettin Uçak, 128 ülke ve serbest bölgeye ulaştıklarını dile getirdi. İhracatta 160 milyon dolarla kuru domates, 141 milyon dolarla biber turşuları, 124 milyon dolarla meyve suları, 110 milyon dolarla kornişon turşularının öne çıktığını söyleyen Uçak, en fazla talebin 220 milyon dolarla Almanya, 181 milyon dolarla ABD ve 118 milyon dolarla Rusya'dan geldiğini ifade etti.