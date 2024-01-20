Antalya’da yaşam boyu tatil fırsatı

EMLAK Konut GYO A.Ş.güvencesi ve İzka İnşaat vizyonuyla geliştirilen PARK YAŞAM ANTALYA projesinin lansmanı yapıldı. Emlak Konut GYO A.Ş. ve İzka İnşaat işbirliği ile hayata geçirilen proje, ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat sunuyor. PARK YAŞAM ANTALYA, %35 peşinat ve 48 aya varan taksit avantajıyla gelecek için karlı bir yatırım fırsatı olarak Antalya Havaalanına ve Lara Plajına çok yakın konumda yer alıyor. Antalya'nın sağlam zemini üzerinde yer alan PARK YAŞAM ANTALYA, son deprem yönetmeliğine uygun inşaat teknikleri ve yeni nesil tasarımıyla güven ve konforun buluştuğu proje olarak dikkatleri çekiyor. PARK YAŞAM ANTALYA; 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçenekleri ile ferah ve olabildiğince özgür mekânlar sunuyor.

YEŞİL VE KONFOR BİR ARADA

GELENEKTEN geleceğe bakışıyla, kentin özgünlüklerini yaşama taşıyor. Çağdaş ihtiyaçlar ışığında şehir insanının özlemini duyduğu doğal çevreyi yaşamın içine katan, %70' i peyzaj alanı olarak tasarlanan projede, sağlıklı ve keyifli zaman geçirmek için tüm imkanlar mevcut