SEÇİM ekonomisi iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi. Bakan Şimşek ise "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız" dedi.