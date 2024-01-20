Gayrimenkul sektörü yerel seçime odaklandı

2024 yılı ekonomisinin odağında bulunan yerel seçimler, inşaat sektörü tarafından da yakından izleniyor. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ardından ekonomide yeni bir seyir izleneceğine dikkat çeken gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri, özellikle baskılanan döviz kurlarının bu tarihten sonra yükselmeye başlayacağına işaret ediyor. Sürekli artan arsa ve yapı malzemeleri fiyatları nedeniyle yeni konut arzının da azaldığını vurgulayan temsilciler, ancak uygun konut kredisi ve inşaat sektörüne sağlanacak teşviklerle birlikte sektörün hareketlenmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

GHO KURUCUSU HASAN CAN ÇALGIR: KONUT FİYATLARI DÜŞMEYECEK

GAYRIMENKUL sektöründe yaşanan ekonomik darboğaz, seçim, döviz kurları ve krediye ulaşma zorlukları gibi nedenlerle hissediliyor. 2024 yılında da aynı sıkıntıların devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki Mart ayında yerel seçim olacak. Seçim sonrasında dövizin artması bekleniyor. Fiyatlarda da sürekli bir artış yaşanacak. İnşaat malzemelerindeki fiyat artışları ise sürüyor. Konuta ihtiyaç duyan vatandaşların fiyatların düşmesi yönünde bir umudu vardı. Bu beklenti maalesef karşılıksız kalacak. Faizler son olarak yüzde 42,5'a çıktı. Bundan dolayı konut fiyatları da artmaya devam edecek. GHO olarak 2023 yılında yeni franchiselarla büyüdük. Ofislerimiz kendi bölgelerinde ve birbirleriyle temas halinde çalışıyor. Konut tarafında arsa, arazi ve ticari gayrimenkulde satışlara devam ediyoruz. GHO bünyesinde hizmet veren Taş Ev Türkiye tarafında da çok iyiyiz. Taleplerde bir azalma yok, aksine tüm bölgelerden ilgi görüyoruz. 2024 yılında da hem GHO, hem de Taş Ev Türkiye markamızla ilerlemeye devam edeceğiz.

SİRİUS YAPI A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ ÖNCÜ: KONUTTA YENİ YATIRIM MODELİ

YENI konut almak isteyenler uzun vadeli kredi bulmakta zorlandığı için taleplerde genel bir düşüş söz konusu. Banka faizlerinin yüksek olması nedeniyle konut yatırımcıları tasarruflarını faizde değerlendirmeyi tercih ediyor. 2024 yılında işçilik ve yapı malzemelerindeki fiyat artışları nedeniyle konut arzı yine yüksek seviyede olmayacak. Yeni yapılan konutların fiyatları da özellikle seçim sonrasında artış gösterecek. Bu nedenle yatırım yapmak isteyenler ve imkanı olanlar harekete geçmeli. Türk insanı kültürel olarak ev sahibi olmak gibi bir anlayışa sahip. Fakat güncel ekonomik koşullar nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaştı. Türkiye'de ilk defa, kendi adımıza tescil de çıkartarak MülkPay adını verdiğimiz yeni bir yatırım modeline imza attık. Birikimlerini gayrimenkule yatırmak isteyenlere 5'te 1 oranında eşit paylı ve tapulu mülkiyet sistemi fırsatını sunuyoruz.

TANYER YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜNİR TANYER: HER GEÇEN YIL GÜÇLENİYORUZ

SEKTÖRDE başarılı 30 yılı geride bıraktık. Kurumsallaşma yolunda önemli adımlarla gücümüze güç katıyoruz. Yeni yatırımlarla zemin mühendisliği konusunda da önemli bir konuma geldik. Bu bir ekip çalışmasının ürünüdür. İzmir zaten Türkiye'nin parlayan yıldızı. İzmir yaşam biçimi, iklimi, ulaşım kolaylığı ve tatil merkezlerine olan yakınlığı nedeniyle nitelikli göç alıyor. Yapımını sürdürdüğümüz TanUrla, konumu, bir doğa projesi olması, çevreci yapısı, mimarisi ve sosyal donatılarıyla özel bir proje. Tanyer Yapı olarak insan ve çevre odaklı konut projelerimizle yeni yılda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024'ün ülkemiz ve tüm dünya için sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.