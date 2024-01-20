Taş evde prestijli projelerin mimarı: Halim Aydın

Tasarımın kendisine ait olduğunu dile getiren Halim Aydın, 6 müstakil villadan oluşan projenin Bornova'nın tarihi levanten konaklarını, taş evleri ve cumbalı mimarisini bir araya getirdiğini söyledi. Ege esintileri taşıyan mimariyi öne çıkardıklarına dikkat çeken Halim Aydın, "Çeşme ve Ovacık çok önemli ve talep gören bir bölge. Ovacık, gerek iklimi gerekse de çevre yoluna ve eğlence merkezlerine 5 dakikalık mesafesiyle büyük beğeni topluyor. Yıllardır o bölgede taş otel ve müstakil taş evler inşa ettik. Şimdi de benzerine zor rastlanacak bir tasarıma sahip, 'Halim Aydın Ovacık Levanten Evleri' ile butik bir projeyi daha beğeniye sunuyoruz. Tamamı 3+1 olan evlerin önü açık ve hepsi de Sakız adası manzarasına sahip. Hepsinin yatak odalarında özel jakuzileri, şömineleri ve her villanın önünde müstakil havuzu olacak. 130 metrekare net kullanım alanları var. Burada Alaçatı, Ege ve Fransız mimarisini harmanladık. Her biri farklı renkte taş bina ve hepsinde ilk kez çift katlı cumba da olacak. Bu da önemli bir yenilik. Projemiz marina ve çevre yoluna 5 dakikalık mesafede yer alıyor.

Çeşme'deki bu emsalsiz projemizde ocak ayı sonunda temel çalışmalarına başlayacağız. 250 milyon liralık yatırımla gerçekleştireceğimiz projemizdeki bu 6 özel villayı Haziran 2025'te sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. İzmir ve Çeşme'nin özellikle İstanbullu yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Halim Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir gerek iklimi gerek Ege kültürü gerekse de yaşam olanaklarıyla İstanbullular'ın ilgisini çekiyor. Bunda yapımı tamamlanan İzmir - İstanbul otoyolunun da etkisi büyük. İstanbul'un yoğunluğundan bunalanlar Ege'de yatırım yapmayı sürdürüyor.

YENİ HEDEF OVACIK

Şu anda konut sektörü genel anlamda durağan gitmesine rağmen lüks segmentteki satışlar ise hız kesmedi. Ovacık benim için çok özel bir bölge. Bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Yıllardır bu bölgede özel taş ev projeleri ve taş otel inşaatını tamamladık. Çeşme'deki yatırımlarımız bugüne dek 1 milyar liraya ulaştı. Yatırımalara hala devam ediyoruz. Gayrimenkul fiyatları ise bu bölgede hızlı bir yükseliş trendinde. 2024 yılında ise 'Halim Aydın Ovacık Levanten Evleri projesine odaklanacağız. Sektörün genel itibariyle bu yıl da durağan geçeceğini ve seçimden sonra gayrimenkuldeki fiyatların daha da artacağını düşünüyorum. Nakit akışının azalması ve kredi konusunda yaşanan sıkıntılar sürüyor. Eğer enflasyon dizginlenir ve kredi imkanları çoğalırsa 2025 yılında yeniden canlanma bekliyoruz. Gayrimenkul yatırımı her zaman faiz ve diğer yatırım araçlarından daha fazla kazandırıyor. Güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Biz 2024 yılında şirket olarak temkinli ve tedbirli davranarak, istikrarlı büyümeyi hedefliyoruz"

BOYACILIKTAN PATRONLUĞA

Küçük yaşlardan beri çalışma hayatının içinde olduğunu belirten Halim Aydın, 15 yaşında boyacı olarak başladığı meslekte şimdi bir inşaat firması sahibi olduğu için gururlu olduğunu söyledi. Çeşmede imza attığı projelerle sektörde büyüdüğünü kaydeden Aydın, "Erzurumda doğdum, sonra İzmir'e gelerek 15 yaşında inşaat boyacılığı ile mesleğe başladım. Farklı şirketlerde ve şehirlerde yıllarca çalıştım. Çalışmayı çok severim; güneş doğmadan kalkarım. Yatak odamda güneş yüzü görmedim diyebilirim. Daha sonra firmaların taşeron inşaat işlerini yapmaya başladım. 2017 yılında kendi firmamı kurdum. İzmir ve Manisa da kurumsal büyük sanayi firmalarının fabrikalarının yapımını gerçekleştirdim. Çeşme Ovacıkta bugüne kadar bir çok özel projeyi tamamlayarak anahtarlarını teslim ettim. Yeni konut projeleriyle ekip olarak sektördeki yolculuğumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.