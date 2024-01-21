E-ticaret komisyon oranlarına esnaf tepkisi

E-TİCARET sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan belirlenmesi gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüzde adeta vazgeçilmez bir hal alan internet alışverişlerinde müşteri portföyü genişleyen esnafın ulaştığı kitle artsa da e-ticaretteki komisyonlar, sitelerin yaptığı reklamların bedelinin esnafa yansıtılması gibi durumlar esnafın belini büküyor. Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli" dedi. Palandöken, bazı e-ticaret firmalarının yüksek komisyon oranlarının esnaf, vatandaş ve ülke ekonomisi için zararlı olduğunu söyledi.

FİRMALARA ÇAĞRI

SABAH erkenden dükkanını açan ve uzun süre bekleyen esnafın artık e-ticarette de faaliyet göstermeye başladığını ancak bu alanda karlılık sağlamalarının zor olduğunu ifade etti. Yüzde 5 ile 45 arasında değişen komisyon oranlarının, ürün fiyatlarını artırarak enflasyona katkıda bulunduğunu ve esnafın kar marjını daralttığını dile getirdi. Bu nedenle komisyon oranlarına taban ve tavan uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirterek, esnafın satışlarını artırmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "E-ticaret firmaları esnafımız için elini taşın altına koyarak bu yükü hafifletmeli" şeklinde konuştu.