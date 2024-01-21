Gençliğin uzay sevdası e-ticarete yansıdı

ÇOCUKLARIN uzay merakı alışverişlerde uzay temalı ürünlere ilgiyi artırdı. Astronot kostümü ve tişörtleri, uzaylı kostüm ve maskeleri, uzay macerası kitapları yoğun ilgi görüyor. Astronot kostümleri 500 TL'den 1500 TL'ye kadar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin başarılı bir şekilde fırlatılması ile Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başlarken, gençlerin de uzaya olan merak ve ilgileri arttı. Bu ilginin e-ticaret alışverişlerine de yansıdığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Son bir haftadır özellikle astronot kostümleri ve tişörtleri ile uzaylı kostüm ve maskelerine yönelik yoğun bir ilgi bulunuyor. Yarıyıl tatilinin de başlaması ile birlikte aileler çocuklarına uzayla ilgili her ne varsa; kitap, poster, kostüm almaya başladı. Yani Teknofest gençliği uzayı çok sevdi" dedi. Çevikoğlu, e-ticaret platformlarında astronot kostümlerinin 500 TL'den 1500 TL'ye kadar bulunduğunu ifade etti.