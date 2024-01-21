Kadın balıkçılara yüzde 25 fazla destek

MUĞLA Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 6 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Balıkçı gemisinin sahibi veya ortağı olan kadınlara; desteklemeye başvurduğu tarihte sahiplik veya ortaklığın devam ediyor olması ve şahsı veya ortakları adına desteklemeye bizzat başvuru yapmaları halinde, gemi başına ödenecek birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecek. Başvurular 16 Şubat'a kadar devam edecek. Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemilerinin İl/ İçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.