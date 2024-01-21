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Haberler Ekonomi Kauçuk üretimi her sektör için önemli

Kauçuk üretimi her sektör için önemli

HABER MERKEZİ
Kauçuk üretimi her sektör için önemli

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çınarbaş, kauçuk sektörünü savunma sanayisi

kadar önemsediklerinin altını çizerek, üretilen ürünlerin birçok sektörde spesifik noktalarda kullanıldığını belirtti. Çınarbaş, Türkiye'de kauçuğun otomotiv, inşaat, havacılık ve savunma sanayisi, inşaat makineleri, medikal, ayakkabıcılık, tarım ve hayvancılık olmak üzere hemen her sektörde yoğun kullanıldığını söyledi.

Kauçuk sektörünün, dünyada 50 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Çınarbaş, üretimin ise doğal ve sentetik kauçuk olmak üzere yıllık 30 milyon ton civarında olduğunu belirtti.

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