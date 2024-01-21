Kira gelirini beyan etmeyenlere ceza

KİRA gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirterek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." dedi. Kiracılardan edinilen bilgilerin, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacağını belirten Bakan Şimşek, "Bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek.

DENETİM SÜRECEK

BEYANNAMELERİNDE uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığının vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, Başkanlığın, kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını belirtti.