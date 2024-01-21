Sömestr bereketi

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, yarıyıl tatili rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa ulaştı. Termal turizminde öne çıkan Afyonkarahisar, sömestir tatilinin de tercih edilen lokasyonlarının başında geliyor. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, termalin başkenti Afyonkarahisar'da tatil yoğunluğunun başladığını söyledi.

YÜZDE 90 DOLULUK ORANI

Kentteki 5 yıldızlı termal otellerin yarıyıl tatiline bereketli girdiğini belirten Gümüşhan, "Bugün itibarıyla otellerimizde yüzde 85-90'ı yakaladık. Tatilin ikinci hafta satışları da devam ediyor. Cuma günü başlayacak tatil döneminde Afyonkarahisar'ı tercih edecek misafirler, rezervasyon için çok gecikmesinler. Çünkü, otellerimiz dolmak üzere. Acele etmekte fayda var. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz." dedi. Gümüşhan, termal otellerin hazırlıklarını yaptığını, misafirlerini en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi.

ÇEŞME'DE OTELLER DOLDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle başta termal tesisler olmak üzere otellerdeki doluluk oranı yükseldi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, sömestir tatilinde her ne kadar akla ilk gelen kayak otelleri olsa da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, birçok kültür ve sanat etkinliği, workshoplar, gastronomik deneyim noktaları, rüzgar sörfü ve tenisle ilgili okulların sürekli açık olmasının Çeşme'yi tatilcilerin tercihleri arasına soktuğunu söyledi.

Yarıyıl tatili nedeniyle Çeşme ve Alaçatı'da gözle görülür bir rezervasyon hareketliliği yaşandığını belirten Ünsal, termal otellerin de yarıyıl tatilinde tatilcilerin tercihleri arasında olduğuna dikkati çekerek, otellerde doluluk oranının yüzde 65 civarını yakaladığını kaydetti. Sezon dışı zamanda Alaçatı sokaklarının bambaşka güzellikte olduğunu vurgulayan Ünsal, "Bilenler özellikle bu dönemi tercih ediyorlar. Keza yabancı misafirlerimiz de aynı şekilde beldemizi bu zamanlarda daha yoğun ziyaret ediyorlar" dedi.

SKAL İzmir Başkanı Güner Güney de otel doluluk oranlarının kıyı şeritlerde artış gösterdiğini belirterek, "Sezona göre fiyatların uygun olması da doluluk oranlarının iyi gitmesinde etkili oldu. Çeşme'de doluluk oranının ilerleyen günlerde artacağını öngörüyorum" dedi.

OTOGAR YOĞUNLUĞU

Sömestr tatili nedeniyle şehirlerarası otobüs terminallerinde de normal günlerden kat kat fazla yoğunluk yaşandı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Bazı öğrenciler ise yaklaşık 2 haftalık yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için memleketlerine döndü.