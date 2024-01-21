Tire’nin kestanesi rakipsiz

İZMİR'İN Tire ilçesinde yetişen yüksek kaliteli kestane alıcılar tarafından adeta kapışılıyor. Güme dağında yetiştirilen birinci kalite kestane, Nevşehir ve Bursa başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Aydın, Afyon gibi illerden gelen büyük tüccarlara satıyor.

ÜRETİCİLER MUTLU

YILDA ortalama 2 bin ton kestane Tire'den, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor. Ağırlıklı olarak gıda sektöründe kullanılan kestane üreticisinin yüzünü güldürüyor. Bu yıl 'Çin kestanesi' diye adlandırılan kestanenin pazarlarda satıldığını hatırlatan Tireli üreticiler, "Çin kestanesi genelde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Zehirli türleri de mevcut. Bizim kestanemiz ile asla kıyaslanamaz. Tire kestanesi, besin ve ürün kalitesi nedeniyle özellikle Bursa'daki kestane şekeri imalatçıları tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Sadece Cambazlı Köyü'nden elde edilen yıllık kestane miktarı 250 tonu bulmaktadır" diye konuştular. Çin'e özgü bir kestane türüdür. Aslında bu tür, daha çok at kestanesi ismiyle bilinir. Hayvan yemi olarak kullanılan bu kestaneler, ithal edilerek insanlara satılmaktadır. İçeriğinde 'hemaglutinin' adı verilen bir madde bulunur. Bu madde, hem insanlarda, hem de bazı hayvanlarda toksik etkilere neden olabilir. Bu toksik maddeler, insanlar için zehirlidir ve tüketildiğinde sindirim sorunlarına veya daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.