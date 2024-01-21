Vali Elban’dan ekmek zammına tepki

İZMİR Valisi Süleyman Elban'ın da ekmeğe zam konusunda çok hassas olduğuna vurgu yapan İEOSB Başkanı Yalçın Ata, "Vali Bey, ekmeğin 10 lira olmasını istemiyor. Başkan olarak ben de istemiyorum. Hem fırıncıları, hem de vatandaşın gönlünü alacak bir rakam belirleyeceğiz ve o rakam 10 liranın altında olacak" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, ekmek fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ata, "Fırıncıların zam talebi İzmir Ticaret Odası'na da geldi, bize de geldi. Geçen hafta İzmir Ticaret Odası'nda ekmek zammıyla ilgili toplantı vardı. Onlar öngörülen 10 liralık fiyatı Valilik makamına ilettiler" dedi.

TOPLANTI YAPILACAK

EKMEK fiyatına İZTO ortak karar verdiklerini söyleyen Ata, "Sayın Valimiz Süleyman Elban da ekmek zammı konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Ekmeğin fiyatının 10 lira olmasını istemiyor. Biz de önümüzdeki günlerde bir toplantı yaparak Fırıncılar Odası'nın zam talebini değerlendireceğiz. Ben de Birlik Başkanı olarak 200 gram ekmeğin 10 lira olmasına karşıyım. Vatandaşı da düşünmemiz lazım. Toplantı sonrası alacağımız alacağı Vali Bey'e sunacağız ve onaylandığı takdirde fiyat geçmiş olacak. 10 lira yüksek bir rakam ekmek için. Makul bir fiyatla hem fırıncı, hem de vatandaşımız memnun olacak" dedi.