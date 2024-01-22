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Haberler Ekonomi EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

Ege Üniversitesi 46 sözleşmeli personel alımı yapacak. 15 Ocak tarihinde başlayan başvurularda son başvuru tarihi 26 Ocak olarak belirtildi. Peki Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı hangi branşlarda olacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte Ege Üniversitesi personel alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

Ege Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 46 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlana başvuruda bulunacak olanlar başvuruya ilişkin detayları araştırıyor. Peki Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) İlan edilen tüm pozisyonlar için başvuru gününün son günü (26.01.2024) itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
6) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

7) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
8) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. Gemi Adamı pozisyonuna başvuracak olan adaylarda bu şart aranmaz.
9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonları için aranılan genel şartlara ilave olarak;
a) Açık ve kapalı alanda temizlik, düzenleme ve evrak teslimi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
b) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
11) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
d) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
e) 165 cm'den kısa boylu olmamak.

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER
1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım" hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 15.01.2024 (08.30) – 26.01.2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6) Başvuruda bulunacak olan adayların başvuru tarihi itibariyle alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

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