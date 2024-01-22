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Enflasyonda hedef: Tek haneli rakam

HABER MERKEZİ
Enflasyonda hedef: Tek haneli rakam
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu ifade eden Bakan Bolat, 2023'ün ikinci yarısından itibaren parasal sıkılaşma ve kredi daralması ile güçlü bir anti enflasyonist program izlendiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele programı birinci önceliğimiz. 2026 sonunda enflasyonun tek haneli rakama indiğini göreceğiz" dedi. Fahiş fiyat konusuna da değinen Bolat, "Enflasyonla mücadelenin adresi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, fiyat istikrarı ile mücadelesini yapar. Bizim görevimiz onlara destek olmak. Stokçuluk, fahiş fiyat ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik satışlarda tüketicileri korumaya yönelik tedbirleri alıyoruz. Piyasa sahipsiz değil" ifadelerini kullandı.
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