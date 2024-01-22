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Haberler Ekonomi Kapatılmayan kombi daha az yakıyor

Kapatılmayan kombi daha az yakıyor

HABER MERKEZİ
Kapatılmayan kombi daha az yakıyor
Evlerde doğal gazı daha verimli ve tasarruflu kullanmak için bilgiler veren Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Bilir, "Enerji tasarrufu için öncelikle binalarda izolasyon sağlanmalı. Kombiyi ise gün içerisinde açıp kapatmak yerine belirli bir derecede tutmak enerjiden ve faturadan tasarruf sağlayacak" dedi. Konutlarda enerjiden tasarruf sağlamanın ilk adımının izolasyon ile başladığını belirten Dr. Bilir, "Bu nedenle kombiyi devamlı ama düşük kademede çalıştırmak önemli. Son kademeye getirip devamlı çalıştırmayın" dedi.
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